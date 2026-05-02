Defesa do Real Madrid e Espanha Dani Carvajal com fratura no pé direito

Segundo a nota dos madrilenos, Carvajal, capitão de equipa, perderá “pelo menos duas semanas” desta temporada, o que coloca o regresso, na melhor das hipóteses, na última jornada caseira, com o Athletic Bilbau, e penúltima da Liga espanhola, perdendo três partidas, uma delas com o FC Barcelona.



A lesão ocorreu num treino de preparação para o encontro com o Espanyol, no domingo.



Aos 34 anos, Carvajal está em final de contrato com o Real, segundo classificado da Liga espanhola, e em dúvida quanto a ser convocado para o Mundial2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, sofrendo agora novo revés na pretensão de somar mais do que as atuais 52 internacionalizações.



De saída dos ‘merengues’, o defesa cumpriu esta temporada 20 partidas oficiais, dos 448 jogos que somou desde 2013 pelo emblema da capital, por quem ganhou tudo o que havia para ganhar – seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de clubes, cinco Supertaças Europeias e quatro campeonatos de Espanha, entre outros troféus.



