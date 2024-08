Defesa espanhol Juan Bernat é emprestado pelo PSG ao Villarreal

“O Villarreal CF acordou com o PSG a cedência do defesa valenciano para esta época”, indicou o Villarreal na sua página oficial na internet.



Este é o segundo empréstimo consecutivo do futebolista internacional espanhol, que, na última época, foi também cedido ao Benfica, mas que acabou por praticamente não jogar devido a problemas físicos e que o obrigaram a uma cirurgia.



Bernat, de 31 anos, apenas participou em sete jogos, seis dos quais até outubro e somente três como titular.