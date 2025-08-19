Defesa espanhol Miguel Gutiérrez troca Girona pelo Nápoles

A duração do vínculo e os montantes envolvidos no negócio não foram pormenorizados, mas, de acordo com a imprensa internacional, o defesa esquerdo assinou por cinco épocas, até 2030, e custou 18 milhões de euros (ME) fixos, mais dois ME em variáveis.



Miguel Gutiérrez, de 24 anos, fez seis golos e 19 assistências em 112 jogos no Girona, ao qual chegou em 2022, após ter conquistado um campeonato espanhol e uma Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, ambos em 2021/22, num total de 10 partidas.



Vencedor da Youth League pelos ‘merengues’ em 2019/20, numa edição em que marcou o terceiro e último golo madrileno no triunfo sobre o Benfica na final (3-2), o campeão olímpico por Espanha em Paris2024 é o oitavo reforço do Nápoles para esta temporada.



O guarda-redes Vanja Milinkovic-Savic (ex-Torino), os defesas centrais (ex-Bolonha) e Luca Marianucci (ex-Empoli), o médio Kevin De Bruyne (ex-Manchester City) e os avançados Noa Lang (ex-PSV Eindhoven), Emanuele Rao (ex-SPAL) e Lorenzo Lucca (ex-Udinese) já se tinham juntado no verão aos ‘partenopei’, que se sagraram campeões italianos pela quarta vez em 2024/25.