Defesa espanhol Sergio Gomez assina por quatro épocas com o Manchester City

Sergio Gomez, formado no FC Barcelona, chega ao City depois de duas épocas no clube belga e de antes ter alinhado no Huesca, por empréstimo dos alemães do Borussia Dortmund.



O defesa, que vai juntar-se aos portugueses Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo, é internacional sub-21, e ao serviço da seleção já conquistou os títulos europeus de sub-17 e sub-19.



“O City é a melhor equipa de Inglaterra. Com Pep Gaurdiola tenho hipótese de aprender e de evoluir sob o comando do técnico mais destacado do futebol mundial”, disse o jogador, em declarações ao site do clube.