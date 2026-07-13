Futebol Internacional
Defesa inglês Nathanael Ogbeta assina pelo Marítimo até junho de 2028
O Marítimo assegurou a contratação do defesa inglês Nathanael Ogbeta, que passou pela formação do Manchester City e assinou um contrato válido por duas épocas, anunciou hoje o clube recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol.
O lateral esquerdo chega para reforçar o setor defensivo e já integrou o estágio da equipa, que decorre até sexta-feira, em Lousada, pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.
Formado maioritariamente no Manchester City e internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, o futebolista, de 25 anos, que tem também ascendência nigeriana, conta com passagens, a nível sénior, pelo Swansea, Shrewsbury Town, Peterborough United, Bolton, Plymouth Argyle e Barnsley, clube que representou na última temporada.
Junta-se às contratações já asseguradas de Rafael Fernandes (ex-Lille), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo).
Formado maioritariamente no Manchester City e internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, o futebolista, de 25 anos, que tem também ascendência nigeriana, conta com passagens, a nível sénior, pelo Swansea, Shrewsbury Town, Peterborough United, Bolton, Plymouth Argyle e Barnsley, clube que representou na última temporada.
Junta-se às contratações já asseguradas de Rafael Fernandes (ex-Lille), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo).