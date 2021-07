Defesa Nacho Fernández prolonga contrato com o Real Madrid até 2023

Nacho Fernández mostrou-se “feliz e orgulhoso” com o prolongamento do contrato, garantindo, na rede social Twitter, “estar orgulhoso” por continuar a representar o seu clube de sempre.



Na equipa principal do Real Madrid, clube ao qual chegou com 11 anos, o defesa disputou mais 233 jogos, tendo marcado 12 golos.



Nacho Fernández, que é o jogador que está há mais tempo na equipa, tem no palmarés quatro Ligas dos Campeões, três supertaças europeias, duas ligas espanholas, uma taça do Rei e três Supertaças de Espanha.