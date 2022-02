Defesa Niklas Süle troca o Bayern pelo Borussia Dortmund

”, assumiu o diretor desportivo do Dortmund, Michael Zorc.Em 2017, o Bayern pagou ao Hoffenheim 20 milhões de euros para contratar Süle, que tem sido titular, embora o seu percurso na Baviera esteja marcado por várias lesões prolongadas, nomeadamente devido a roturas de ligamentos.Süle, de 26 anos, e que está em final de contrato, tinha uma proposta de renovação, mas não a aceitou, pelo que estaria na calha a sua saída no final da temporada.Em Dortmund, vai reencontrar outro defesa central ex-Bayern, o também internacional Mats Hummels, com a missão de ajudar a estabilizar uma defesa que esta época tem sofrido mais golos do que o habitual: 36 em 21 jogos, no que é o pior registo defensivo entre os 12 primeiros da classificação.

Até ao momento, a passagem pelo Bayern Munique permitiu a Niklas Süle ganhar quatro edições da Bundesliga e duas taças da Alemanha, bem como uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça Europeia.