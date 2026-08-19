Defesa Noah Madsen deixa Marítimo para reforçar alemães do Kiel

O jovem futebolista, de 24 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o emblema do segundo escalão da Alemanha, que ocupa atualmente o 12.° lugar, com dois pontos, ao fim de duas jornadas.



No Marítimo desde 2021, Madsen cumpriu um total de 45 jogos pela formação principal dos 'verde-rubros', registando três golos, tendo sido preponderante na última época, na qual a equipa juntou o título de campeã da II Liga à subida de divisão.



Junta-se às saídas já confirmadas de Samuel Silva (Maccabi Netanya, Israel), Júnior Almeida (Sabah FC, Azerbeijão), Rodrigo Borges (Farense), David Freitas (Sintrense), Afonso Freitas (Felgueiras), Xavi Grande (Levante, Espanha), Marco Cruz (Vitória de Guimarães), Ibrahima Guirassy (União de Leiria), Francisco França (Varzim), Carlos Daniel (Al Jabalain FC, Arábia Saudita), André Rodrigues (Desportivo de Chaves), Alexandre Guedes, Martim Tavares (Académica) e Preslav Borukov (Botev Vratsa, Bulgária).