Defesa sul-coreano Kim Min-jae deixa Nápoles para reforçar Bayern Munique

“O FC Bayern contratou Kim Min-jae (26 anos). O defesa sul-coreano vem do SSC Napoli e assinou com os campeões alemães até 30 de junho de 2028. Ele vai envergar a camisola número 3”, assinalou o emblema bávaro, no sítio oficial.



Depois de ter sido um dos pilares do conjunto napolitano, que se sagrou campeão transalpino após 33 anos, o central asiático confessou que poder jogar pelo Bayern é “um sonho e significa um novo começo”.



"O FC Bayern é o sonho para um jogador de futebol. Estou realmente ansioso por tudo o que me espera em Munique. Para mim, significa um novo começo e vou continuar a desenvolver-me aqui. Nas conversas com o clube, ficou claro para mim desde o início o quão grande era o interesse em mim. O meu primeiro objetivo é fazer muitos jogos. Além disso, quero ganhar o máximo de títulos possível”, manifestou o internacional sul-coreano, citado na página do campeão germânico.



Apesar de ambos os clubes não terem divulgado os valores envolvidos no negócio, as imprensas alemã e transalpina indicam que o Bayern desembolsou cerca de 50 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do central.



Pelo Nápoles, Kim Min-jae realizou um total de 45 partidas oficiais, anotando dois golos e outras tantas assistências.