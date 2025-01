Defesa uruguaio Ronald Araújo renova com FC Barcelona até 2031

"O FC Barcelona e Ronald Araújo chegaram a um acordo para a extensão do contrato do jogador, vinculando-o ao clube até 30 de junho de 2031", escreveu o emblema `culé`, na página oficial na internet.

Apesar de ter apenas cinco encontros disputados na presente temporada, o central sul-americano, de 25 anos, continua a merecer a confiança do treinador Hansi Flick, nomeadamente depois do colega de posição Iñigo Martínez se ter lesionado na final vitoriosa da Supertaça, diante do Real Madrid (5-2), em 12 de janeiro.

Desde então, Araújo foi titular no triunfo contra o Bétis (5-1), para os oitavos de final da Taça do Rei, Getafe (1-1), da Liga espanhola, e na vitória ante o Benfica (5-4), referente à Liga dos Campeões.

O possante central chegou à Catalunha na época 2018/19, proveniente dos uruguaios do Boston River, para jogar na formação secundária `blaugrana`, tendo feito a estreia pela equipa principal na temporada seguinte.