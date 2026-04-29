Delegação iraniana cancela participação no congresso da FIFA após "insultos" no aeroporto de Toronto

Manifestou, no entanto, reservas quanto àqueles que os poderiam acompanhar, "alguns dos quais têm ligações aos Guardiões".







Canadá proíbe entrada a oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica



Os oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica estão proibidos de entrar no Canadá, disse o Governo do país na quarta-feira, depois de os dirigentes da federação iraniana de futebol terem chegado ao aeroporto de Toronto e decidido regressar imediatamente a casa, alegando tratamento recebido por parte dos agentes de imigração.





O presidente e o secretário-geral da federação, portadores de "vistos oficiais", "regressaram à Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos agentes da imigração (...) e a um insulto dirigido a um dos órgãos mais honrados das Forças Armadas iranianas", indicou um comunicado da organização, citado pelos meios de comunicação social.A identidade deste órgão não foi especificada. Em 2024, o Canadá designou a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o exército ideológico da República Islâmica, como grupo terrorista.O Canadá co-organiza o Campeonato do Mundo de 11 de junho a 19 de julho de 2026, juntamente com os Estados Unidos e o México. O congresso da FIFA realiza-se esta quinta-feira em Vancouver, no oeste do Canadá.Os Estados Unidos, país anfitrião, não pretendem excluir os atletas iranianos do Mundial, esclareceu recentemente o secretário de Estado Marco Rubio.