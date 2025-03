Delibasic ex-Benfica morre aos 43 anos

“Lamentamos profundamente a perda de Andrija Delibasic, ex-jogador do clube”, informou o Maiorca, emblema que o avançado representou em 2004 e que o emprestou, ainda nesse ano, ao Benfica.



Pelas "águias", Delibasic disputou cinco jogos, o que ainda lhe deu o título de campeão na época de 2004/05.



Na temporada seguinte, foi também cedido pelos maiorquinos ao Sporting de Braga, e na de 2006/07 ao Beira-Mar.



Em outubro de 2023, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o antigo avançado revelou que tinha sido diagnosticado no início do ano com um tumor cerebral, que combatia desde então.



Na carreira, o internacional montenegrino, que ainda representou a Sérvia e Montenegro nos Jogos Olímpicos de Atenas2004 e no Europeu de sub-21, jogou também no Partizan Belgrado, no AEK, na Real Sociedad, no Hércules e no Rayo Vallecano, retirando-se em 2014/15 no FK Sutjeska, do seu país.