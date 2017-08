Dembélé no FC Barcelona protagoniza a terceira transferência mais cara de sempre

O médio francês Ousmane Dembélé protagoniza a terceira transferência mais cara de sempre do futebol mundial, ao trocar o Borussia Dortmund pelo FC Barcelona, por 105 milhões de euros.





Menos de um mês depois de terem perdido o brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain, na transação recorde de 222 milhões de euros, os catalães, que contam com os portugueses Nelson Semedo e André Gomes, investiram na contratação de Dembélé, de 20 anos.



O internacional português Cristiano Ronaldo, que se transferiu do Manchester United para o Real Madrid a troco de 96 milhões de euros em 2010, liderou a lista até 2013, ano em que foi 'destronado' por Gareth Bale, que também assinou pelos 'merengues' depois de deixar o Tottenham, que encaixou pelo negócio 100 milhões.



Neymar, Pogba e Dembélé relegaram Bale para o quarto lugar do 'ranking milionário' e desalojaram Ronaldo do pódio. Neste momento, o capitão da seleção portuguesa ocupa o quinto posto, seguido do avançado argentino Gonzalo Higuain, que em 2016 deixou o Nápoles e assinou pela Juventus por 90 milhões de euros.



Entre o 'top-10', mais duas movimentações de mercado ocorreram também neste defeso. Lukaku protagoniza a oitava transferência mais cara de sempre, depois de deixar o Everton para voltar às ordens de José Mourinho, que treinou o avançado no Chelsea e agora vai orientar o belga no Manchester United, que investiu 85 milhões de euros para concretizar o negócio com o emblema de Liverpool.



Morata fecha, a par de James Rodriguez, o grupo dos 'dez mais'. O avançado espanhol deixou o Real Madrid para assinar pelo Chelsea, que desembolsou 80 milhões, a mesma verba que os madrilenos pagaram em 2014 para contratar ao Mónaco o colombiano James Rodriguez, agora emprestado ao Bayern Munique.





Contabilizado os valores variáveis associados ao contrato, o negócio pode custar ao clube espanhol 147 milhões de euros, fazendo da transferência do avançado gaulês a segunda mais cara de sempre, depois de o brasileiro Neymar ter trocado o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.Segundo o FC Barcelona, a clásula de rescisão de Ousmane Dembélé será de 400 milhões de euros. Fomado no Rennes, de França, Dembelé chegou a Dortmund na época passada e fez 49 jogos pela equipa alemã nas diversas competições, marcando 10 golos.