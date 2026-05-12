Dembélé volta a ser o melhor da Liga Francesa e Olise sucede a Mbappé no estrangeiro

Dembélé, internacional francês, de 28 anos, superou a concorrência dos companheiros de equipa Nuno Mendes e Vitinha, além de Florian Thauvin (Lens) e Mason Greenwood (Marselha), nos prémios atribuídos pelo sindicato de futebolistas profissionais (UNFP), tornando-se o quinto jogador a conquistar o título mais que uma vez.



Apesar de uma época marcada por lesões, que o limitaram a nove titularidades e 960 minutos na Ligue 1, o atual Bola de Ouro assinou 10 golos e seis assistências, contribuindo para o praticamente assegurado pentacampeonato do Paris Saint-Germain.



"É um título individual, mas todos os troféus individuais que ganhei são graças a toda esta equipa", afirmou o avançado, que viu ainda um golo apontado ao Lille, em janeiro, ser eleito pelo público como o melhor da temporada.



Na mesma cerimónia, Michael Olise (Bayern Munique) foi distinguido como o melhor francês a atuar fora de França, após somar 15 golos e 21 assistências na Alemanha, ajudando os bávaros a conquistar o título.



O extremo-direito de 24 anos sucede a Kylian Mbappé, do Real Madrid.



O prémio de melhor treinador foi entregue a Pierre Sage, do Lens, enquanto o guarda-redes Robin Risser (Lens) e o jovem Désiré Doué (Paris Saint-Germain) completaram a lista de premiados na gala realizada em Paris.