Futebol Internacional
Dembélé volta a ser o melhor da Liga Francesa e Olise sucede a Mbappé no estrangeiro
O avançado Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor futebolista da Liga francesa pela segunda época seguida, numa cerimónia em que Michael Olise sucedeu a Kylian Mbappé como melhor francês no estrangeiro.
Dembélé, internacional francês, de 28 anos, superou a concorrência dos companheiros de equipa Nuno Mendes e Vitinha, além de Florian Thauvin (Lens) e Mason Greenwood (Marselha), nos prémios atribuídos pelo sindicato de futebolistas profissionais (UNFP), tornando-se o quinto jogador a conquistar o título mais que uma vez.
Apesar de uma época marcada por lesões, que o limitaram a nove titularidades e 960 minutos na Ligue 1, o atual Bola de Ouro assinou 10 golos e seis assistências, contribuindo para o praticamente assegurado pentacampeonato do Paris Saint-Germain.
"É um título individual, mas todos os troféus individuais que ganhei são graças a toda esta equipa", afirmou o avançado, que viu ainda um golo apontado ao Lille, em janeiro, ser eleito pelo público como o melhor da temporada.
Na mesma cerimónia, Michael Olise (Bayern Munique) foi distinguido como o melhor francês a atuar fora de França, após somar 15 golos e 21 assistências na Alemanha, ajudando os bávaros a conquistar o título.
O extremo-direito de 24 anos sucede a Kylian Mbappé, do Real Madrid.
O prémio de melhor treinador foi entregue a Pierre Sage, do Lens, enquanto o guarda-redes Robin Risser (Lens) e o jovem Désiré Doué (Paris Saint-Germain) completaram a lista de premiados na gala realizada em Paris.
Apesar de uma época marcada por lesões, que o limitaram a nove titularidades e 960 minutos na Ligue 1, o atual Bola de Ouro assinou 10 golos e seis assistências, contribuindo para o praticamente assegurado pentacampeonato do Paris Saint-Germain.
"É um título individual, mas todos os troféus individuais que ganhei são graças a toda esta equipa", afirmou o avançado, que viu ainda um golo apontado ao Lille, em janeiro, ser eleito pelo público como o melhor da temporada.
Na mesma cerimónia, Michael Olise (Bayern Munique) foi distinguido como o melhor francês a atuar fora de França, após somar 15 golos e 21 assistências na Alemanha, ajudando os bávaros a conquistar o título.
O extremo-direito de 24 anos sucede a Kylian Mbappé, do Real Madrid.
O prémio de melhor treinador foi entregue a Pierre Sage, do Lens, enquanto o guarda-redes Robin Risser (Lens) e o jovem Désiré Doué (Paris Saint-Germain) completaram a lista de premiados na gala realizada em Paris.