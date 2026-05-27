Demissão de Ruben Amorim custou uma fortuna ao Manchester United

O divórcio entre o Manchester United e Ruben Amorim, consumado em janeiro de 2026 após escassos 14 meses de ligação, ganhou contornos oficiais e astronómicos.





Segundo o relatório financeiro do clube, a rescisão do treinador português e de toda a sua equipa técnica custou aos cofres de Old Trafford a impressionante quantia de 19,3 milhões de euros (£16,7 milhões de libras).





“Os itens excecionais do trimestre totalizaram 16,7 milhões de euros de libras esterlinas (19,3 ME ao câmbio atual), principalmente devido aos custos associados à saída do ex-treinador da equipa principal masculina, Ruben Amorim, juntamente com alguns membros da sua equipa técnica”, lê-se no documento publicado no sítio oficial dos red devils na Internet.



O alívio desportivo após o rombo financeiro

Michael Carrick, que convenceu adeptos e estrutura, já foi recompensado com um contrato definitivo de dois anos.





Recorde-se que nos 14 meses à frente do Manchester United, Ruben Amorim contribuiu para a pior classificação do clube em 51 anos na Liga inglesa, com o 15.º lugar em 2024/25, para falhar o acesso às competições continentais na época seguinte, e perdeu a final da Liga Europa frente aos compatriotas do Tottenham, por entre eliminações na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga.



Se a este valor somarmos os 10 milhões de euros que o clube inglês pagou ao Sporting em novembro de 2024 para acionar a cláusula de rescisão do técnico, a curta e atribulada passagem de Amorim por Manchester representou um investimento direto superior a 29 milhões de euros apenas em contratos de liderança técnica.Apesar do forte impacto financeiro imediato, a verdade é que a chicotada psicológica parece ter surtido o efeito desejado pela direção de Sir Jim Ratcliffe. Após um breve período de transição assegurado por Darren Fletcher, a equipa foi entregue a Michael Carrick.A aposta no antigo médio dos red devils resultou numa reviravolta impressionante na reta final da temporada 2025/2026. Sob o comando de Carrick, o Manchester United operou uma recuperação notável na tabela da Premier League, fechando o campeonato num excelente 3.º lugar e garantindo o regresso crucial à Liga dos Campeões.