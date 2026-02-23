Futebol Internacional
Denúncia de racismo na Champions acelera "Programa Vini Jr." no Brasil
O caso da denúncia de racismo no último encontro entre Benfica e Real Madrid na Liga dos Campeões continua a provocar reações em todo o mundo. Depois da ideia de criação de uma "Lei Prestianni", no Brasil já há uma proposta "urgente" para o desenvolvimento da "Lei Vini Jr.".
Autor do único golo da partida, Vinícius Júnior acusou Prestianni de o ter insultado com comentários racistas. O árbitro ativou de imediato o protocolo antirracismo e o caso já está sob investigação, mas há mais repercussões políticas a ter em conta.
De acordo com a UOL Esporte, a deputada federal Sâmia Bomfim apresentou um requerimento de caráter urgente para a votação de um projeto de lei do “Programa Vini Jr. de Combate ao Racismo”.
A iniciativa tem como objetivo o combate a comportamentos discriminatórios em recintos desportivos no Brasil e inclui campanhas de consciencialização e um protocolo de interrupção ou suspensão dos jogos em que ocorram estes casos.
O processo estava parado na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial desde agosto de 2025, mas a última noite europeia no Estádio da Luz parece ter alavancado oficialmente o início do projeto.
