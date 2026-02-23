Denúncia de racismo na Champions acelera "Programa Vini Jr." no Brasil

Autor do único golo da partida, Vinícius Júnior acusou Prestianni de o ter insultado com comentários racistas. O árbitro ativou de imediato o protocolo antirracismo e o caso já está sob investigação, mas há mais repercussões políticas a ter em conta.



De acordo com a UOL Esporte, a deputada federal Sâmia Bomfim apresentou um requerimento de caráter urgente para a votação de um projeto de lei do “Programa Vini Jr. de Combate ao Racismo”.



A iniciativa tem como objetivo o combate a comportamentos discriminatórios em recintos desportivos no Brasil e inclui campanhas de consciencialização e um protocolo de interrupção ou suspensão dos jogos em que ocorram estes casos.



O processo estava parado na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial desde agosto de 2025, mas a última noite europeia no Estádio da Luz parece ter alavancado oficialmente o início do projeto.