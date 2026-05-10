Derrota do AC Milan agita luta pela Champions em Itália





(Com Lusa)

Numa noite sofrida e de desinspiração (quase) total para o AC Milan, a Atalanta inaugurou o marcador logo aos sete minutos, com um remate indefensável de Ederson, e dilatou a vantagem aos 29 e aos 52, com golos de Zappacosta e Raspadori, respetivamente, conseguindo gerir a vantagem ‘folgada’ até aos 88 minutos, altura em que Pavlovic reduziu para 3-1, com um cabeceamento exímio.Já nos descontos, a equipa de Massimiliano Allegri, que alinhou de início com Rafael Leão, voltou a alterar o marcador da marca de grande penalidade, com um remate imparável de Christopher Nkunku, que fixou o resultado final em 3-2.Apesar da vitória, a Atalanta mantém-se na sétima posição, agora com 58 pontos, menos sete do que o Como, sexto classificado, ficando matematicamente arredada dos lugares de acesso às competições europeias.Por sua vez, com este desaire, o AC Milan perdeu a oportunidade de ultrapassar a Juventus, mantendo-se no quarto lugar, com 67 pontos, os mesmos da Roma, quinta classificada, adiando a definição do último lugar de acesso à Liga dos Campeões.A Roma teve de sofrer para bater o Parma (3-2), num encontro decidido nos descontos: a vencer desde os 22 minutos, com um remate imparável de Donyell Malen, os ‘Lupi’ não conseguiram travar Strefezza, que repos a igualdade, aos 47, nem o aniversariante Mandela Keita, que se estreou a marcar na Série A, protagonizando a ‘reviravolta’ no marcador (2-1), aos 87.Já na compensação, Devyne Rensch voltou a empatar a partida (90+4) e, quando tudo parecia decidido, o defesa Sascha Britschgi foi expulso no Parma por acumulação de amarelos, após agarrar um jogador adversário na área, erro que concedeu uma grande penalidade à Roma, que assegurou a vitória aos 90+11, com um ‘bis’ de Malen.Com este triunfo, a equipa de Gasperini tem a presença europeia garantida, ficando em aberto a luta, nas restantes duas jornadas, por um lugar na ‘Champions’ e quando a equipa está em igualdade pontual com o AC Milan, a um ponto da Juventus e a três do Nápoles (menos um jogo), embora o Como também tenha uma palavra a dizer.A equipa de Cesc Fàbregas também assegurou hoje um lugar nas competições europeias, ao vencer o despromovido Verona (1-0), ocupando o sexto posto da tabela, agora com 65 pontos, menos dois que a Roma.Já a Cremonese, 18.ª e antepenúltima classificada, venceu o lanterna-vermelha e já despromovido Pisa, por 3-0, que terminou o encontro reduzido a nove jogadores, após expulsão de Rosen Bozhinov, aos 23 minutos, por acumulação de amarelos, e de Felipe Loyola, aos 57, admoestado com vermelho direto por má conduta.