O Manchester United perdeu em casa frente ao Everton que jogou com dez homens durante a maior parte da partida (cerca de 70 minutos), o que foi considerado embaraçoso e um novo ponto baixo na gestão de Ruben Amorim.





O próprio admitiu que a equipa não jogou com a intensidade certa desde o início, e a imprensa destacou a falta de espírito de luta e complacência dos jogadores do Manchester United.

Teimosia Tática

Muitos questionam a rigidez tática de Amorim, que manteve a sua formação de três centrais (3-4-3) inalterada, mesmo com a vantagem numérica. Os críticos argumentam que a sua "filosofia" está a impedir o progresso da equipa, especialmente em jogos onde o Manchester United domina a posse de bola.A derrota chegou um ano após a estreia de Ruben Amorim nos, e reacendeu as preocupações persistentes sobre o seu sistema e o registo na Premier League.A imprensa sugere que a derrota foi uma demonstração de que a equipa estápara competir no topo, algo que Amorim concordou.Em resumo, a imprensa vê a derrota como um retrocesso significativo e um alerta preocupante sobre os problemas mais profundos do Manchester United sob o comando de Ruben Amorim, com o foco a recair sobre a sua inflexibilidade tática e a atitude da equipa.