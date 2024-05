Desportivo da Corunha sobe à segunda divisão espanhola

O avançado de 35 anos, que se desvinculou do primodivisionário Cádiz em janeiro de 2023 para ajudar o clube da terra natal, marcou um livre direto que garantiu matematicamente o regresso do emblema da Corunha, campeão espanhol de 2000, ao futebol profissional.



Como o ‘Barça’ B não pode subir, a diferença do líder do grupo 1 do terceiro escalão para o terceiro classificado, o Gimnàstic, é de sete pontos, quando estão apenas seis ainda em disputa.



Em declínio desde 2018, quando deixou o principal escalão, tem jogado na ‘Segunda B’ desde 2020, com Pérez a pagar perto de 500 mil euros do próprio bolso para sair de La Liga e vir ajudar o clube do coração, tendo esta época contribuído com 12 golos e 10 assistências.



É a terceira passagem do avançado veterano pelo emblema galego, tendo jogado também na Ucrânia e na Grécia e, como ponto alto, no Arsenal, que pagou 20 milhões de euros pelo seu passe em 2016/17.