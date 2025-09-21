Desportivo da Huíla, de Paulo Torres, empata na estreia do Girabola
O Desportivo da Huíla, treinado pelo português Paulo Torres, empatou 1-1 na visita ao Académica do Lobito, em jogo da primeira jornada do campeonato angolano de futebol.
Os forasteiros abriram o marcador, aos 34 minutos, após um golo de Mendes, enquanto os anfitriões restabeleceram a igualdade, aos 63, por Kapique.
Em outro jogo do dia, o São Salvador do Zaire e o Redonda FC do Bengo empataram 0-0 na província angolana do Zaire.
