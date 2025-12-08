Futebol Internacional
Desportivo da Huila, de Paulo Torres, perde e desce a oitavo do Girabola
O Desportivo da Huila, orientado pelo português Paulo Torres, perdeu ontem em casa com Luanda City por 1-0, na 10ª jornada do campeonato angolano de futebol, marcada pela derrota do Recreativo do Libolo, que ambicionava a liderança isolada.
A equipa de Paulo Sousa, derrotada com um golo de Anderson, aos 37, desceu ao oitavo lugar, com 13 pontos, enquanto o adversário de hoje segue em 10.º com 11.
O Recreativo do Libolo, que no sábado viu o Petro de Luanda subir à liderança após o triunfo sobre o Redonda FC, foi derrotado pelo Wiliete de Benguela por 1-0, com um golo de Tobias (31), e desceu ao quarto lugar, com 19 pontos, a dois pontos do líder do Girabola.
O 1.º de Agosto venceu na receção ao São Salvador do Zaire por 2-0, com um 'bis' de Dago (26 e 48), aos 26, 48 minutos, e subiu a segundo do campeonato, com 20 pontos.
O Recreativo do Libolo, que no sábado viu o Petro de Luanda subir à liderança após o triunfo sobre o Redonda FC, foi derrotado pelo Wiliete de Benguela por 1-0, com um golo de Tobias (31), e desceu ao quarto lugar, com 19 pontos, a dois pontos do líder do Girabola.
O 1.º de Agosto venceu na receção ao São Salvador do Zaire por 2-0, com um 'bis' de Dago (26 e 48), aos 26, 48 minutos, e subiu a segundo do campeonato, com 20 pontos.