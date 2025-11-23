Desportivo da Huila, de Paulo Torres, soma segunda vitória no Girabola

Na província angolana da Huila, os anfitriões, que já levam duas derrotas e quatro empates, marcaram por Mamadú, aos seis minutos, e Mendes, aos 12, enquanto Betinho, aos 30, reduziu para os forasteiros.



Noutro jogo da ronda, o 1.º de Agosto subiu, pela primeira vez, à liderança do Girabola, com 16 pontos, após empatar 2-2 no reduto do Wiliete de Benguela, com golos de Mabilson, aos quatro, e Rupson, aos 45+4, sendo que do lado contrário, César Cangué, aos 56, e Tobias, aos 90+5, empataram.



O 1.º de Maio de Benguela, por sua vez, venceu na receção ao Luanda City por 1-0, com golo de Deco, aos 67, e alcançou a segunda vitória.



O Desportivo da Lunda Sul venceu a Académica do Lobito por 2-0, após golos de Jepson, aos 64, e Neymar, aos 77.



Nesta ronda, o jogo entre o Kabuscorp do Palanca e o Petro de Luanda foi adiado devido à participação da equipa campeã angolana na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

