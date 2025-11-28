Desportivo da Huila, de Paulo Torres, vence e sobe a sétimo do Girabola

No jogo da nona jornada, disputado em Luanda, os golos dos forasteiros, que alcançaram a terceira vitória no Girabola, foram marcados por Mendes, aos 25 e aos 70 minutos.



A jornada completa-se no fim de semana, quando se destacam os jogos dos líderes 1.º de Agosto, em casa da Académica do Lobito, no domingo, e Recreativo do Libolo, segundo com os mesmos pontos, com a receção ao Bravos do Maquis, quinto.

