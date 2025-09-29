Desportivo da Huila, de Paulo Torres, volta a empatar no Girabola

Abdoulaye Samassa, aos 53 minutos, deu vantagem à formação comandada pelo campeão do mundo de sub-20 em 1991, enquanto Melono Dala empatou, seis minutos depois, impondo a segunda igualdade seguida ao emblema da Huíla.



No mesmo dia, o Desportivo da Lunda Sul venceu na receção ao São Salvador do Zaire, por 1-0, com golo de Crespo, aos 83 minutos.



Já o Luanda City empatou 1-1 na receção ao Interclube, com os anfitriões a inaugurarem o marcador aos 21 minutos, por Jonathan, enquanto os forasteiros restabeleceram a igualdade, aos 90, por Anderson.