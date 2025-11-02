Desportivo da Lunda Sul vence Luanda City e sobe a sexto do Girabola

O golo, que garantiu a segunda vitória da equipa da região Leste de Angola no Girabola, foi marcado por Rodrigo, aos 60 minutos.



Já o 1.º de Maio de Benguela empatou 1-1 na receção ao Interclube, na região Sul da província angolana de Benguela, com os forasteiros a inaugurarem o marcador, aos 42, por intermédio de Betinho, enquanto os anfitriões restabeleceram a igualdade por Zico, aos 74.



O jogo entre o Desportivo da Huila, de Paulo Torres, e o São Salvador do Zaire foi suspenso, a 13 minutos do fim, devido à chuva torrencial que caiu sobre a província angolana da Huila, quando a formação do treinador luso vencia por 2-0.



O jogo vai ser retomado na segunda-feira, conforme decisão da Federação Angolana de Futebol.