Detentor do troféu Crystal Palace eliminado da Taça de Inglaterra

Numa vitória histórica em Moss Rose, o capitão Paul Dawson (43 minutos) e Buckley (61) marcaram para a equipa da casa, de nada valendo o livre direto de Yeremy Pino, aos 90, numa reação demasiado tardia dos detentores do troféu.



No 13.º lugar da região norte do sexto escalão, o Macclesfield, refundado em 2020 depois de ter sido liquidado o Macclesfield Town, criado em 1874, conseguiu, assim, a mais importante vitória da sua história.



Por seu lado, os londrinos somaram uma rara eliminação logo à terceira ronda - em que iniciam a participação os primodivisionários - para o detentor do troféu, o que tinha acontecido pela última vez em 2018, com o Arsenal.



A Liga profissional inglesa, que gere o futebol inglês do segundo ao quarto escalões, expulsou o Macclesfield Town em 2020, por dívidas, e o clube recebeu ordem de fecho, com o empresário local Robert Smethurst a criar um emblema que 'herdasse' essa história, começando no nono escalão, em 2021/22, e conseguindo três promoções em quatro temporadas.



Por outro lado, o primodivisionário Wolverhampton evitou males maiores na receção ao Shrewsbury (6-1), com Rodrigo Gomes entre os marcadores, tendo entrado em campo à hora de jogo para marcar aos 86.



A figura do jogo foi o norueguês Larsen, com um 'hat trick', ajudando o lanterna-vermelha da Liga inglesa a somar o quarto jogo seguido sem perder, entre campeonato e Taça.