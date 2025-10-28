Detentora Espanha confirma presença na final da Liga das Nações feminina

Depois da goleada caseira por 4-0 na primeira mão, as detentoras do título mundial, com oito jogadoras do FC Barcelona no ‘onze’, voltaram a vencer, qualificando-se com um total de 5-0.



Em Gotemburgo, Alexia Putellas marcou o tento das comandadas de Sónia Bermúdez, aos 75 minutos, com um remate colocado, na área, depois de uma assistência de Claudia Pina, numa jogada entre as duas jogadoras do FC Barcelona que tinham faturado em Espanha.



A avançada Cristina Martín-Prieto, jogadora do Benfica, entrou ao intervalo nas espanholas, substituindo Eva Navarro.



Na primeira mão, em Málaga, na estreia de Bermúdez, a ‘roja’ goleou com ‘bis’ de Alexis Putellas, aos 11 e 35 minutos, e Claudia Pina, que entrou aos 27, para o lugar da lesionada Salma Paralluelo, e faturou aos 32 e 90+4.



Na final, também a duas mãos, em 28 de novembro e 20 de dezembro, a Espanha vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe a França à Alemanha, seleções que se defrontam hoje em Caen, depois do triunfo germânico por 1-0 em Dusseldorf.



Em 2024, as espanholas, então lideradas por Montserrat Tomé bateram na final a França por 2-0, num só jogo, disputado em Sevilha, com golos da Bola de Ouro Aitana Bonmatí (32 minutos) e de Mariona Caldentey (53).

