Dez seleções já apuradas para o Mundial da Rússia

Mário Aleixo - RTP 06 Out, 2017, 07:57 / atualizado em 06 Out, 2017, 07:58 | Futebol Internacional

Alemanha (que venceu na Rússia a recente Taça das Confederações) e Inglaterra juntaram-se ao lote de seleções já apuradas para o Mundial2018. Além destas duas seleções europeias e da Rússia anfitriã do torneio, estão igualmente garantidas as presenças das seleções do Brasil, México, Irão (treinadas por Carlos Queiroz), Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Bélgica.



A seleção germânica assegurou a 19ª presença em fases finais do Mundial de futebol.



A Alemanha juntou-se na fase final a Inglaterra, Brasil (21ª presença e totalista), México (16ª), Bélgica (13ª), Coreia do Sul (10ª), Japão (sexta), Irão (quinta) e Arábia Saudita (quinta) e à Rússia (11ª, incluindo as sete da União Soviética).



O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.