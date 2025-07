Di María emocionado no regresso a casa

"É uma coisa muito linda, algo com que sonhei há muito tempo. Infelizmente, eu queria antes, não foi possível, mas hoje estou aqui. Estou feliz com a minha família. Era o que eu queria: jogar pelo Central novamente, estar no 'el gigante' novamente", afirmou Di María, que se emocionou várias vezes durante a conferência de imprensa na cidade de Rosario.



Logo no arranque da apresentação, 'el fideo', de 37 anos, demorou alguns segundos a conseguir lançar algumas palavras, recebendo uma forte salva de palmas que o embalou para o discurso, e, depois de ver o vídeo de apresentação que o clube lhe preparou, encheu-se de lágrimas.



"Já tive a oportunidade de conhecer todos os meus companheiros de equipa, treinar, vestir a camisola novamente e sentir que faço parte deste grande clube novamente. Tenho orgulho de tudo o que fiz, mas, para mim, isto é mais do que qualquer coisa que já fiz. Voltar para casa depois de tanto tempo, tantos anos, é realmente algo muito especial", destacou o extremo campeão do mundo.



Di María despediu-se em 30 de junho do Benfica, o seu primeiro clube no futebol europeu, depois da eliminação das 'águias' nos 'oitavos' do Mundial de Clubes que decorre nos Estados Unidos, frente ao Chelsea (4-1, após prolongamento).



"Poder voltar para Rosario para morar com a minha família, poder vestir a camisola do Central novamente e ver as pessoas felizes, isso é tudo para mim", rematou o antigo internacional 'albiceleste', que assumiu que o objetivo agora é conquistar o título da Liga argentina.



Di María estreou-se na equipa principal do Rosario Central em 2005, com 17 anos, e, antes de ser transferido para o Benfica, em 2007, jogou 39 partidas e marcou seis golos.



Depois da sua primeira passagem pelos 'encarnados', Di María representou Real Madrid (Espanha), Manchester United (Inglaterra), Paris Saint-Germain (França) e Juventus (Itália), antes de regressar a Portugal, em 2023.



Além do sucesso ao nível de clubes, Di María foi titular habitual da seleção argentina desde 2010, no Mundial da África do Sul, e foi campeão do mundo no Qatar, em 2022. Decidiu deixar a 'albiceleste' no ano passado, depois de ter conquistado a Copa América, pela segunda vez, nos Estados Unidos.