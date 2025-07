Dia de goleadas no Europeu feminino

Mais cedo, a campeã em título, Inglaterra, relançou a sua candidatura, depois de superar por 4-0 os Países Baixos, também na segunda jornada desta fase de grupos.



As vagas no Grupo D para os 'quartos' só serão fixadas no domingo, na terceira jornada, com a disputa dos jogos Países Baixos-França e Inglaterra-País de Gales.



Só as galesas já estão virtualmente eliminadas, sendo que a França está mais bem colocada do que as neerlandesas e as inglesas, bastando-lhe um empate na derradeira ronda, com as neerlandesas, para assegurar a passagem e também a primeira posição.



Após os jogos de hoje, a França tem seis pontos, enquanto Países Baixos e Inglaterra somam três, cada.



No Estádio Letzigrund, em Zurique, as campeãs em título 'puxaram dos galões' e limparam a imagem da derrota frente a França, com uma goleada de 4-0, com golos de Lauren James, aos 22 e 60 minutos, Georgia Stanway, aos 45, e Ella Toone, aos 67.



No outro jogo do dia, as galesas começaram muito bem e empataram aos 13 minutos, através de Jess Fishlock, depois de uma vantagem inicial das francesas, com o golo de Clara Matéo, aos oito minutos.



A reação de França tirou qualquer dúvida quanto à vitória, com golos de Kadidiatou Diani, aos 45+1 (grande penalidade), Amel Majri, aos 53, e Grace Geyoro, aos 63.



A terceira e última jornada da fase de grupos arranca na quinta-feira, com os duelos da 'poule' A: Finlândia-Suíça e Noruega-Islândia, ambos às 20:00 (hora em Lisboa).