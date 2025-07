Díaz assina pelo Bayern

Apesar de nenhum dos em emblemas ter anunciado o valor da transferência, a imprensa dos dois países noticiou que o campeão inglês pagou 75 milhões de euros (ME) pelo internacional colombiano, de 28 anos.



“Estou muito feliz, significa muito para mim fazer parte do Bayern, que é um dos maiores clubes do mundo. Quero ajudar a minha nova equipa com o meu estilo de jogo e o meu caráter. O meu objetivo é vencer todos os títulos possíveis e é para isso que vamos trabalhar todos os dias como equipa”, referiu.



Depois de ter começado no Barranquilla FC e no Júnior Barranquilla, o colombiano fez a sua estreia na Europa no FC Porto, em 2019/20, no qual ganhou duas edições da I Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, antes de se transferir a meio da temporada 2021/22 para o Liverpool, por 45 ME, mais 15 ME em variáveis.



Ao serviço dos ‘reds’, Díaz conquistou uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça, duas Taças da Liga e a Liga inglesa da última temporada.