Diego Alonso é o novo selecionador do Uruguai

“O Comité executivo da AUF (Federação Uruguaia de Futebol) designou Diego Alonso como novo diretor técnico do Uruguai”, indicou o organismo federativo, num curto comunicado.



O novo selecionador, de 46 anos, iniciou a carreira de treinador em 2012, pouco depois de deixar de jogar, e conquistou no México a Liga de abertura e Liga de encerramento, bem como uma Taça, além de duas Ligas dos Campeões da CONCACAF, com o Pachuca e o Monterrey.



A chegada de Diego Alonso acontece após o despedimento de Tabárez, que estava à frente do Uruguai desde 2006, tendo como ponto mais alto a conquista da Copa América em 2011.



A quatro jornadas do final, o Uruguai é sétimo classificado na zona sul-americana de apuramento para o Mundial2022, na qual se qualificam os quatro primeiros e o quinto disputa um "play-off" intercontinental.



Os uruguaios, duas vezes campeões mundiais (1930 e 1950) e recordistas de títulos na Copa América, a par da Argentina (15 troféus), têm 16 pontos, os mesmos do Chile (sexto colocado), e menos um do que o Peru (quinto) e a Colômbia (quarta).



Nas últimas jornadas, a seleção defronta fora o Paraguai (27 de janeiro), recebe a Venezuela (1 de fevereiro) e o Peru (24 março), e termina o apuramento com uma visita ao Chile (29 de março).