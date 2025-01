Diego Carlos é reforço do Fenerbahçe

”, lê-se num comunicado do clube turco.Diego Carlos, de 31 anos, já passou por Portugal, atuando no FC Porto B e no Estoril Praia, do que se transferiu para os franceses do Nantes, passando ainda por Sevilha e Aston Villa.José Mourinho poderá ainda receber mais um defesa central neste mercado de inverno, depois de o Fenerbahçe já ter anunciado estar em negociações com o eslovaco Milan Skriniar, proveniente do Paris Saint-Germain.