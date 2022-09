Diego Costa no Wolverhampton

Os ‘wolves’ garantiram a contratação do experiente avançado internacional Diego Costa até final da época 2022/23”, lê-se no sítio oficial do clube inglês.



O ponta-de-lança de 33 anos, nascido no Brasil mas que tem 24 internacionalizações e 10 golos pela Espanha, estava sem jogar desde dezembro de 2021, facto que levou a que o seu visto de trabalho fosse recusado num primeiro momento.



“Estamos muito satisfeitos por receber o Diego Costa nos ‘wolves’ e de volta à Premier League. Um grande vencedor, com muita experiência ao mais alto nível. Vai trazer algo de único ao nosso balneário e dentro de campo”, disse o presidente do emblema britânico, Jeff Shi.



Diego Costa, que chegou a representar Sporting de Braga e Penafiel no início da carreira, notabilizou-se depois ao serviço do Atlético de Madrid, embora com algumas épocas de empréstimo a outros clubes espanhóis, antes da primeira experiência em Inglaterra, ao serviço do Chelsea, entre 2014 e 2018.