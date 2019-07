Diego Godín assina contrato pelo Inter Milão

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jul, 2019, 11:04 / atualizado em 01 Jul, 2019, 11:05 | Futebol Internacional

Godín, de 33 anos, chega aos "nerazzurri", quartos classificados na derradeira edição da Série A, depois de nove temporadas nos "colchoneros", ao serviço dos quais venceu um campeonato espanhol, uma Taça do Rei, três Supertaças europeias e duas Ligas Europa, além das duas finais da Liga dos Campeões perdidas com os rivais do Real Madrid.



O Inter Milão, que conta com o português João Mário, vai ser comandado por Antonio Conte, que volta a um emblema italiano depois de ter treinado o Chelsea e a seleção italiana. Antes, o antigo médio internacional orientou clubes como Arezzo, Bari, Atalanta, Siena e Juventus, tendo conquistado três campeonatos italianos e um inglês.