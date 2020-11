Diego Maradona foi internado com depressão e anemia

", explicaram à EFE, informando que a situação de "El Pibe" é "" e que "", embora tenha sido diagnosticado com "depressão e anemia".O antigo internacional argentino celebrou 60 anos na sexta-feira, sendo que nesse dia esteve no estádio do Gimnasia de la Plata, clube do qual é treinador. Contudo, deixou o estádio ainda antes de se iniciar o jogo com o Patronato, tendo sido o adjunto Sebastián Mendez a comandar o "lobo" na primeira jornada do campeonato argentino.Antes do encontro, Diego Maradona foi homenageado pelos presidentes do Gimnasia, Gabriel Pellegrino, da Federação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, e da Liga Profissional de Futebol do país, Marcelo Tinelli.", disse, há uns meses, Leopoldo Luque, um dos médicos de "El Pibe".

Nos últimos meses, Diego Maradona perdeu peso e retomou os exercícios de reabilitação ao joelho direito.