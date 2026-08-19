Futebol Internacional
Diego Moreira contratado pelo AC Milan, de Ruben Amorim, ao Estrasburgo
O futebolista luso-belga Diego Moreira foi contratado pelos italianos do AC Milan, treinados pelo português Ruben Amorim, aos franceses do Estrasburgo, do compatriota Hugo Oliveira, tendo assinado por cinco anos, até 2031, anunciaram hoje os dois clubes.
Os montantes do negócio não foram divulgados, mas, de acordo com a imprensa desportiva internacional, os ‘rossoneri’ terão investido 45 milhões de euros (ME) fixos, aos quais se podem acrescentar 20 ME em variáveis.
O ala esquerdo, de 22 anos, fez sete golos e 17 assistências em 76 jogos nas últimas duas épocas pelo Estrasburgo, após ter representado os ingleses do Chelsea e os franceses do Lyon, por empréstimo dos londrinos.
Com formação concluída no Benfica, Diego Moreira conquistou a Youth League e a Taça Intercontinental de sub-20 pelas equipas jovens das ‘águias’, mas só cumpriu duas partidas na equipa principal dos ‘encarnados’.
Nascido na Bélgica, mas com dupla nacionalidade, o ala competiu pelas seleções jovens portuguesas, antes de optar por representar a seleção principal da Bélgica, com a qual contabiliza quatro internacionalizações, tendo participado no percurso até aos quartos de final do Mundial2026.
Diego Moreira é o quinto reforço oficializado pelo AC Milan para 2026/27, após os defesas centrais Mario Gila (ex-Lazio) e Sankhoun Diawara (ex-Troyes) e os pontas de lança Andrej Kostić (ex-Partizan), entretanto cedido ao Sparta Roterdão, e Gonçalo Ramos (ex-Paris Saint-Germain), sendo que o internacional português coincidiu com o ala luso-belga no Benfica.
Ao mudar-se para a equipa treinada por Ruben Amorim, Diego Moreira tornou-se a venda mais cara da história do Estrasburgo, que é comandado desde julho por Hugo Oliveira, proveniente do Famalicão, e integra Diogo Sousa (ex-Vitória de Guimarães) e Fábio Baldé (ex-Hamburgo) no plantel.
O ala esquerdo, de 22 anos, fez sete golos e 17 assistências em 76 jogos nas últimas duas épocas pelo Estrasburgo, após ter representado os ingleses do Chelsea e os franceses do Lyon, por empréstimo dos londrinos.
Com formação concluída no Benfica, Diego Moreira conquistou a Youth League e a Taça Intercontinental de sub-20 pelas equipas jovens das ‘águias’, mas só cumpriu duas partidas na equipa principal dos ‘encarnados’.
Nascido na Bélgica, mas com dupla nacionalidade, o ala competiu pelas seleções jovens portuguesas, antes de optar por representar a seleção principal da Bélgica, com a qual contabiliza quatro internacionalizações, tendo participado no percurso até aos quartos de final do Mundial2026.
Diego Moreira é o quinto reforço oficializado pelo AC Milan para 2026/27, após os defesas centrais Mario Gila (ex-Lazio) e Sankhoun Diawara (ex-Troyes) e os pontas de lança Andrej Kostić (ex-Partizan), entretanto cedido ao Sparta Roterdão, e Gonçalo Ramos (ex-Paris Saint-Germain), sendo que o internacional português coincidiu com o ala luso-belga no Benfica.
Ao mudar-se para a equipa treinada por Ruben Amorim, Diego Moreira tornou-se a venda mais cara da história do Estrasburgo, que é comandado desde julho por Hugo Oliveira, proveniente do Famalicão, e integra Diogo Sousa (ex-Vitória de Guimarães) e Fábio Baldé (ex-Hamburgo) no plantel.