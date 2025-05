Diego Moreira convocado pela primeira vez para a seleção da Bélgica

O jovem extremo do Estrasburgo, de 20 anos, nascido na Bélgica, aquando da passagem do pai, Almani Moreira, pelo Standard Liège, está entre os eleitos do técnico francês Rudi Garcia para o duplo compromisso na Liga das Nações, com Macedónia do Norte e País de Gales, nos dias 06 e 09 de junho, respetivamente.



“Saúdo o trabalho realizado pela federação para tornar possível esta chamada. O pai e o avô dele foram jogadores importantes, por isso, imagino que tenham falado sobre o assunto no seio da família. O que nos interessa são as suas qualidades desportivas e o seu estado de espírito. Ele vem de uma temporada completa na Ligue 1”, disse o selecionador belga, que também chamou o central do Sporting Zeno Debast.



Diego Moreira, filho de Almani Moreira, um antigo futebolista de Boavista, Gil Vicente, entre outros, representou Portugal nos escalões de sub-16, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21. De resto, em março, o extremo atuou em dois particulares pelos sub-21 lusos, diane de Roménia e Inglaterra, na preparação para o Europeu da categoria.



O jogador completou a primeira fase da formação no Standard de Liège e no Lierse, antes de, em 2020, rumar ao Benfica, pelo qual conquistou, ao serviço dos sub-19, a UEFA Youth League na época 2021/2022. Nessa temporada, estreou-se pela equipa principal das 'águias', na derradeira jornada do campeonato, em Paços de Ferreira, sob a 'mão' de Nélson Veríssimo.



Esta época, o jogador do Estrasburgo conta com 32 jogos disputados na Liga francesa, dois golos e oito assistências.