Dieter Hecking é o novo treinador do Bochum

Em nove jornadas, o Bochum somou apenas um ponto e tem a pior defesa da Bundesliga com 29 golos sofridos, tendo sido goleado por 7-2 na última ronda, na casa do Eintracht Frankfurt.Dieter Hecking tem no seu currículo uma Taça da Alemanha com Wolfsburgo, conquistada em 2014/15, numa equipa em que atuava o internacional português Vieirinha.O técnico germânico passou também por Nuremberga, Borussia Monchegladbach, Hamburgo e Hannover, numa carreira toda feita no futebol alemão.