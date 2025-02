Diferendo entre Mbappé e PSG decidido em tribunal

Anteriormente, em 11 de dezembro,Esgotadas as vias da Liga e da Federação, triunfa assim a estratégia do PSG que há meses defende que só a justiça civil pode resolver a disputa.Entretanto, em julho de 2024 o atleta mudou-se para o Real Madrid, saindo a custo zero do clube francês, que entende que não tem nada a pagar ao internacional gaulês.