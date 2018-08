Dijon não `descola` na liga francesa de futebol

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 22:23 | Futebol Internacional

A liderança da prova é repartida com o campeão Paris Saint-Germain, que nesta ronda se impôs por 3-1 ao Angers.



No Allianz Rivera de Nice, o intervalo chegou sem golos, após o que se deu o descalabro da equipa anfitriã, sucessivamente vítima do contra-ataque do Dijon.



O marroquino Aguerd abriu, aos 67 minutos, e o tunisino Haddadi ampliou, aos 83. Ainda houve tempo para um bis do guineense Jules Keita, aos 86 e 90+3.



Mais cedo, no Parque dos Príncipes, os parisienses confirmaram o favoritismo, com o uruguaio Cavani (12), Mbappé (51) e o brasileiro Neymar (66) a faturarem. De grande penalidade, Mangani fez o tento de honra do Angers, aos 21.



O Nantes, treinado pelo português Miguel Cardoso, cedeu um empate no seu próprio terreno ao Caen (1-1) e o Monptellier, do defesa Pedro Mendes, empatou sem golos em casa com o Saint-Etienne.