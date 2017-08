Dinamarca é a primeira equipa finalista do Europeu feminino

Lusa 03 Ago, 2017, 21:03 | Futebol Internacional

A Áustria, que tinha eliminado a Espanha também com recurso aos pontapés da marca de grande penalidade, revelando total eficácia, falhou desta vez as suas três tentativas, ao contrário da Dinamarca, que falhou apenas um e se impôs por 3-0, seguindo para final.



Aliás, a Áustria até dispôs no tempo regulamentar de um penálti a seu favor, aos 13 minutos, mas a central Sarah Puntigam, que alinha no Friburgo, da Alemanha, rematou por cima da barra.



Nem no prolongamento as duas equipas não conseguiram chegar ao golo, mas a verdade é que a Dinamarca foi a equipa mais dominante e que mais lances de perigo criou na área adversária.



A Dinamarca garante assim um lugar na final, que se disputa no próximo dia 06 de agosto, domingo, na cidade holandesa de Enschede, e aguarda agora pelo desfecho da meia-final que opõe hoje a seleção anfitriã, a Holanda, e a Inglaterra.



A seleção portuguesa participou pela primeira vez na fase final da competição, integrada no grupo D, juntamente com a Espanha, a Escócia e a Inglaterra, mas não logrou o apuramento para os quartos de final.