Dinamarca quer vingar-se de Portugal após eliminação nos quartos

“É um grupo bastante empolgante. Temos uma grande oportunidade de nos vingarmos de Portugal. Vamos defrontar a Noruega, a nossa irmã escandinava, com a qual temos pontos em comum, o que tornará esses jogos especiais. O País de Gales surpreendeu no último ano e o facto de jogar no escalão principal é um motivo de orgulho”, analisou o técnico, em declarações aos jornalistas.



A seleção lusa, vencedora em 2019 e 2025, vai defrontar Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo A4 da quinta edição da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado em Bruxelas, com a UEFA a anunciar as datas e horários dos jogos da primeira fase na sexta-feira.



“Portugal é o grande favorito. Contra Noruega e Gales, dependemos de vários aspetos. Acho que vai ser equilibrado, mas temos de reconhecer que a Noruega tem dois dos melhores futebolistas do mundo [Erling Haaland e Martin Odegaard] e devemos respeitar esse fator”, advertiu Brian Riemer, desejando a permanência da Dinamarca na divisão principal.



Os dinamarqueses estavam integrados no Pote 2, enquanto Portugal era cabeça de série, após ter conquistado a última edição da mais jovem prova continental de seleções, ao bater a campeã europeia Espanha nos penáltis.



A Noruega pertencia ao Pote 3 e vai estrear-se na Liga A, já depois de participar no verão na fase final do Mundial pela primeira vez em 28 anos.



“Haverá ótimos jogos e acredito que o Estádio Ullevaal [em Oslo] estará lotado em todos. Portugal tem uma enorme equipa e será emocionante [de os defrontar]. Podemos esperar ótimos desafios e muito entretenimento”, referiu Brede Hangeland, coordenador desportivo da seleção norueguesa.



De volta à elite duas edições depois está o País de Gales, do Pote 4, com o selecionador Craig Bellamy a mostrar-se animado por defrontar Portugal.



“Estamos ansiosos por esses jogos, que vão ser de grande qualidade, pois estamos na Liga A. Dinamarca e Noruega são semelhantes, mas Portugal está num nível diferente, pela forma como joga em posse e pela intensidade e agressividade sem bola”, descreveu, apontando à manutenção galesa.



Ao contrário das outras edições, a fase de grupos da Liga das Nações vai ser disputada em dois períodos, entre 24 de setembro e 06 de outubro, com as quatro primeiras jornadas, e de 12 a 17 de novembro, com as derradeiras duas.



Os dois primeiros classificados das quatro ‘poules’ da Liga A rumam aos ‘quartos’, que estão agendados para 25 e 30 de março de 2027, com os terceiros a seguirem para um play-off diante de um segundo da Liga B, à qual descem diretamente as quatro últimas seleções do escalão principal.



A fase final da Liga das Nações realiza-se entre 09 a 13 de junho de 2027, com as duas meias-finais, o jogo de atribuição do terceiro lugar e a partida decisiva, em local a designar.



