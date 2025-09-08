Dinamarquês Kasper Hjulmand é o novo treinador do Bayer Leverkusen

por Lusa
Foto: Tobias Schwarz- - AFP

O dinamarquês Kasper Hjulmand, antigo selecionador da Dinamarca, é o novo treinador do Bayer Leverkusen, substituindo o neerlandês Erik ten Haag, anunciou o clube da Liga alemã de futebol.

De acordo com os ‘farmacêuticos’, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, Hjulmand assinou um contrato até 30 de junho de 2027, sucedendo a Ten Haag, que deixou o clube após os dois primeiros jogos da Bundesliga, nos quais somou um empate e uma derrota.

“É um honra que tenham confiado em mim para uma equipa destas. A tarefa motiva muito, depois dos êxitos do passado, agora posso dar forma ao futuro do Bayer Leverkusen, com jogadores experientes e outros novos e promissores”, referiu o dinamarquês.

Hjulmand, de 53 anos, foi selecionador da Dinamarca de 2020 até 2024, regressando agora à Alemanha, onde treinou em 2014/15 o Mainz, na sua única experiência fora do seu país, no qual treinou o Lyngby e o Nordsjaelland.

Na quarta jornada da fase de liga da 'Champions', em 05 de novembro, o Bayer Leverkusen visita o Benfica.
