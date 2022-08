Dínamo Kiev vence Sturm Graz e pode ser adversário do Benfica na Champions

O Dínamo Kiev venceu esta quarta-feira na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol os austríacos do Sturm Graz, por 1-0, e perfila-se como potencial adversário do Benfica no 'play-off' de acesso à fase de grupos.