Diogo Costa, Diogo Jota e Galeno na equipa da quarta jornada da Liga dos Campeões

O FC Porto venceu por 3-0 no estádio do Bayer Leverkusen e Diogo Costa foi um dos principais responsáveis pelo sucesso, mantendo o adversário em ‘branco’ - inclusive defendendo uma grande penalidade de Demirbay, na primeira parte - e efetuando a assistência para o primeiro golo, marcado por Galeno, que ainda sofreu duas grandes penalidades, concretizadas por Taremi.



Diogo Jota entrou apenas aos 73 minutos do jogo entre Liverpool e Rangers, mas isso foi suficiente para efetuar três assistências para Mohamed Salah, que tinha entrado pouco antes, aos 68, na goleada da equipa inglesa na Escócia, por 7-1.



O avançado egípcio também está incluído na equipa da quarta ronda da ‘Champions’, tal como outro colega do Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino, autor dos primeiros tentos dos ‘reds’ e de uma assistência para o uruguaio Darwin Núñez, ex-jogador do Benfica, ‘faturar’.



Completam o ‘onze’ os defesas Nianzou (Sevilha), Rüdiger (Real Madrid) e Pierre Cornud (Maccabi Haifa, equipa do grupo do Benfica), os médios Goretzka (Bayern Munique) e Omer Atzili (Maccabi Haifa) e o avançado Heung-Min Son (Tottenham, líder do grupo do Sporting), designado melhor jogador da semana.



A equipa da quarta jornada da ‘Champions’, a mais importante prova europeia de clubes, é composta pelos jogadores mais pontuados esta semana no jogo oficial de ‘Fantasy’ da Liga dos Campeões da UEFA, informa o organismo no sítio oficial na Internet.