Diogo Costa finalista do prémio de melhor guarda-redes em 2023/24

Presente no trajeto da seleção das 'quinas' até aos quartos de final do Campeonato da Europa, na Alemanha, o 'guardião' terá concorrência de Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), vencedor da distinção em 2021, Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Andriy Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Giorgi Mamardashvili (Valência), Emiliano Martínez (Aston Villa), que ganhou em 2022/23, Unai Simón (Athletic Bilbau), Yann Sommer (Inter Milão) e Ronwen Williams (Sundowns).



Diogo Costa, de 24 anos, cumpriu 45 jogos e conquistou uma Taça de Portugal pelo FC Porto em 2023/24, por entre 13 internacionalizações 'AA' por Portugal, cinco das quais como titular na fase final do Euro2024, no qual se tornou o primeiro em 17 edições da prova a defender três grandes penalidades consecutivas num desempate da marca dos 11 metros, contribuindo para a eliminação da Eslovénia nos 'oitavos' (3-0, após empate 0-0 no final do prolongamento).



O conjunto orientado pelo espanhol Roberto Martínez seria eliminado na ronda seguinte, ao perder nos penáltis frente à vice-campeã mundial França (3-5, após 'nulo' nos 120 minutos), num desempate em que o guarda-redes português não conseguiu deter qualquer das cinco conversões gaulesas.



Campeão nacional pelo FC Porto em 2019/20 e 2021/22, Diogo Costa já deteve 12 castigos máximos desde a estreia como sénior, em 2019/20, e também quebrou recordes na edição 2022/23 da Liga dos Campeões, quando travou três grandes penalidades em dois jogos seguidos dos 'dragões' e até fez uma assistência para golo.



Sem tentos sofridos em 25 das 58 partidas disputadas na temporada passada, o 'guardião' é um dos 10 finalistas da quinta edição do Troféu Yashin, que foi arrebatado em 2022/23 por Emiliano Martínez, titular dos ingleses do Aston Villa e da Argentina, campeã mundial e bicampeã sul-americana.



A distinção em homenagem ao malogrado guarda-redes internacional soviético Lev Yashin, eleito melhor futebolista mundial em 1963, campeão europeu em 1960 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Melbourne1956, será entregue na 68.ª gala da Bola de Ouro, em 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.



A cerimónia decorrerá sob inédita organização da UEFA, na sequência do acordo celebrado entre o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, proprietário da revista France Football, que atribui o galardão desde 1956 e continua responsável pela supervisão do sistema de votação.