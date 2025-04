Diogo Dalot pode falhar resto da época devido a lesão muscular

"Existe essa possibilidade [de ficar ausente até ao fim da temporada], mas não tenho certezas. Serão necessárias avaliações semana a semana, porque ele trabalha bem e até pode recuperar mais rapidamente", observou o técnico português.



Durante a conferência de imprensa relativa ao jogo de domingo, com o Bournemouth, da 34.ª jornada da Liga inglesa, Ruben Amorim revelou que o defesa lateral tem manifestado problemas musculares nos gémeos, apesar de ser um dos mais utilizados do plantel.



"Houve uma sequência de encontros em que jogou sempre. Tentamos fazer a gestão, mas alguns jogadores têm de jogar mais tempo, porque há outros que sabemos que não o conseguem fazer e é necessário protegê-los", explicou o treinador dos 'red devils'.



Além da fase final da Liga inglesa, Dalot, de 26 anos, pode também falhar as meias-finais da Liga Europa, nas quais o Manchester United vai defrontar o Athletic Bilbau, e colocar em risco uma eventual convocatória para a seleção portuguesa que vai disputar a 'final four' da Liga das Nações.