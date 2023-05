Diogo Dalot renova contrato com Manchester United até junho de 2028

"Jogar no Manchester United é uma das maiores honras que se pode ter no futebol. Compartilhámos momentos fantásticos nos últimos cinco anos, cresci muito e a minha paixão por este clube incrível só aumentou desde que nele ingressei", disse Diogo Dalot, em declarações ao site do clube.



O lateral direito, de 24 anos, prometeu "dar tudo para ajudar o clube a alcançar os objetivos" que persegue para deixar "os adeptos orgulhosos" e aludiu à final da Taça de Inglaterra marcada para sábado, frente ao rival Manchester City, recente campeão da Premier League.



Sobre este jogo qualificou-o de "especial" e garantiu que todos os jogadores do Manchester United estão "totalmente concentrados" a preparar a final para a vencer e poder dar essa alegria aos adeptos dos 'red devils'.

O diretor do futebol, John Murtough, elogiou Dalot na hora da renovação contratual ao afirmar que é um defesa que "combina ritmo, força e versatilidade e que tem vindo a evoluir de forma consistente ano após ano", desde que chegou em 2018.



"A ética de trabalho e o profissionalismo do Diogo são soberbos, a forma como se prepara todos os dias para atuar ao mais alto nível é exatamente o que todos queremos de um jogador do Manchester United", acrescentou Murtough, que confessou enorme satisfação por manter um jogador com a sua mentalidade e tão importante no plantel.



Dalot, que conta 11 internacionalizações pela seleção principal portuguesa, chegou ao Manchester United em 2018, proveniente do FC Porto, ao serviço do qual conquistou a edição 2017/18 da I Liga.



Já ao serviço dos 'red devils', que o cederam por empréstimo ao AC Milan em 2020/21, conquistou a Taça da Liga inglesa na presente temporada.