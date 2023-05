Diogo Gonçalves junta `dobradinha` na Dinamarca ao título português

O Copenhaga assegurou hoje a conquista do segundo título dinamarquês de futebol seguido, a uma jornada do fim da fase final, ao vencer por 2-1 no terreno do Viborg, com um golo de Diogo Gonçalves, beneficiando da derrota do Nordsjaelland por 5-1 no terreno do Brondby.



Com este triunfo, com um golo de Diogo Gonçalves, o Copenhaga soma 58 pontos, mais quatro do que o Nordsjaelland, que tinha vencido a fase regular do campeonato.



Diogo Gonçalves, que alinhou na primeira parte da temporada no Benfica, recente campeão nacional de futebol, já tinha marcado o golo da vitória por 1-0 na final da Taça da Dinamarca, diante do Aalborg, em 18 de maio último.



"Que semana fantástica! Só pensávamos em vencer o Viborg e depois logo veríamos o que se passava no outro jogo. Estou muito feliz por mais esta conquista. Têm sido dias incríveis, mas também de muito trabalho. Agora... é desfrutar. Claro que ser campeão também pelo Benfica é uma felicidade imensa. Poder juntar esse título a estes dois conquistados aqui é algo que vai ficar comigo para sempre. Estou muito feliz e orgulhoso por poder dizer que, para além de ser campeão dinamarquês, também fui campeão português", afirmou Diogo Gonçalves, citado pela sua assessoria de comunicação.